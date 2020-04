Covid 19, bimba di 6 mesi contagiata dopo intervento a cuore aperto: il racconto dei genitori

Non è ancora chiaro come Erin abbia potuto contrarre il virus

LIVERPOOL – Erin Bates, sei mesi, è ricoverata all’Alder Hey Hospital e sta lottando la sua battaglia personale contro il coronavirus.

In una lunga intervista al Dailymail, il papà di Erin ha ripercorso la storia di sua figlia spiegando perché insieme a sua moglie Emma abbiano deciso di condividere sui media la foto della loro piccola ricoverata e attaccata al respiratore: da poco Erin, infatti, è risultata positiva al Covid 19 e sta lottando per sconfiggerlo.

Erin è nata con un peso di due chili e mezzo e con una condizione cardiaca che le ha richiesto di sottoporsi a un intervento chirurgico nel dicembre dello scorso anno. Poi poi è arrivato il Coronavirus: è risultata positiva al Covid la scorsa settimana ed è stata ricoverata nell’ospedale pediatrico Alder Hey per essere assistita; la sua fragilità cardiaca la rende un soggetto a forte rischio. Al suo fianco c’è la mamma (è consentito a un solo parente di stare in stanza con lei), mentre il padre è in autoisolamento a casa.

Non è ancora chiaro come Erin abbia potuto contrarre il virus, i signori Bates erano molto attenti al distanziamento sociale già da prima che la pandemia ci obbligasse tutti a regolare il nostro comportamento. Emma, mamma della piccola, ha scritto su Facebook che questo virus nel Regno Unito è ancora troppo sottovalutato. “L’ansia ogni volta che una infermiera o un dottore entra nella nostra stanza diventa insopportabile. E le cose più semplici come andare a bere qualcosa al piano di sotto ora mi spaventano così tanto che non lo faccio e mi isolo così da non entrare in contatto con nessuno” poi conclude riferendosi a coloro che continuano a fare ironia su questa malattia aggiungendo: “Spero che coloro non hanno preso sul serio questo virus leggano questo”.

