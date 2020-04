CAMPANIA – Nel piano anti-crisi per il coronaviurs ci sono in primo piano i pensionati e bonus per i bambini autistici e disabili non gravi.

Vincenzo De Luca ha fatto sapere che ci saranno almeno 1000 euro di pensione per tutti nei prossimi due mesi. Se l’Inps non dovesse riuscirci, i bonus saranno percepiti a maggio e giugno. Mentre spetteranno 600 euro di bonus per le persone con disabilità non gravissime e per i bambini autistici.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK