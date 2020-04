Covid-19, caso sospetto scappa dall’ospedale per paura di essere contagiato

MONDRAGONE – Spaventato di essere stato contagiato dal coronaviurs scappa dall’ospedale. E’ successo all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, un 20enne, di origine bulgara, si è recato al pronto soccorso perché accusava un leggero stato febbrile e delle difficoltà nella respirazione, sintomi che potrebbero essere riconducibili proprio a Covid-19. Era quindi andato spontaneamente a farsi visitare ma, mentre era in attesa del suo turno, ci aveva ripensato. Forse per la paura che il test avrebbe confermato i suoi sospetti, e temendo di finire ricoverato, aveva scelto di tornare sui suoi passi e allontanarsi velocemente dall’ospedale prima di essere sottoposto al tampone.

È stato contattato telefonicamente dall’Asl, che è riuscita a rintracciarlo nella sua abitazione di Mondragone. I medici lo hanno rassicurato e lo hanno convinto a lasciarsi visitare, il ragazzo non ha opposto resistenza e poco dopo è stato raggiunto a domicilio dall’ambulanza. Il ragazzo è stato riportato nell’ospedale di Sessa Aurunca, è stato sottoposto al tampone per accertare il contagio da Sars-Cov-2 e, considerate le condizioni di salute non preoccupanti, l’Asl ha deciso per il monitoraggio a casa.

