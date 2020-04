“Covid 19 fuoriuscito da laboratorio”. La risposta di Ascierto alla tesi di Montagnier

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Ieri sera, ospite di “A Tu x Tu”, format realizzato dalla nostra redazione, sono stati l’oncologo del Pascale, Paolo Ascierto, e l’assessore regionale della Campania, nonchè medico, Michele Schiano. Si è parlato dell’emergenza Covid- 19. Nel corso della diretta, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, il dottor Ascierto ha risposto ad una domanda in merito alle dichiarazioni del premio Nobel per la medicina Luc Montagnier sull’emergenza Coronavirus. Il luminare francese, infatti, aveva dichiarato al canale televisivo C-News, che «c’è stata una manipolazione sul virus: almeno una parte, non la totalità. C’è un modello, che è il virus classico, che proviene soprattutto dai pipistrelli, ma al quale sono state aggiunte delle sequenze del Vih». «In ogni caso non è naturale – ha proseguito -, è un lavoro di professionisti, di biologi molecolari. Con quale obiettivo? Non lo so. Un’ipotesi è che abbiano voluto concepire un vaccino contro l’Aids».

“Parliamo di un premio Nobel, quindi ciò che dice Montagnier ha indubbio valore scientifico. Non posso sapere di preciso cosa sia successo a Wuhan in laboratorio ma di sicuro – ha commentato l’oncologo del Pascale – qualcosa è accaduto. All’improvviso è venuto fuori questo virus, dal nulla. Se ci sia stata una fuga involontaria, in seguito ad un esperimento particolare, oppure in maniera involontaria, per cause anche banali, non lo so, ma qualcosa ha determinato questa diffusione. Dicevano, inizialmente, che il virus colpiva soprattutto gli anziani ma poi il giovane medico cinese, deceduto proprio a causa del Covid-19, aveva intuito che non si trattasse di una banale influenza”.

