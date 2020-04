Covid-19, in aula a settembre con mascherine, a targhe alterne e pareti removibili

ITALIA – La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato su Facebook che gli esami saranno in presenza: “Lavoriamo sugli Esami del secondo ciclo in presenza. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il comitato tecnico-scientifico ci ha dato il via libera. In queste settimane il governo non ha mai smesso di pensare alla scuola e non lo farà mai. Anche per questo vogliamo assumere, per il prossimo anno scolastico, più docenti possibili, a partire dai precari”.

Le scuole riapriranno il 1 Settembre direttamente con l’anno scolastico 2020-2021. Il ministro dell’istruzione e la task force che sta lavorando alla ripresa delle lezioni lavorano su questa strada: l’obiettivo è riaprire gli istituti nel rispetto della sicurezza. E quindi del distanziamento. In questi 4 mesi, quindi, sarà necessario adeguare le scuole al nuovo stile di vita imposto dal Covid-19. Il Ministero dell’istruzione ha stanziato 85milioni di euro prima e poi altri 70milioni di euro di fondi Pon con cui le scuole potranno acquistare dispositivi da dare in comodato d’uso alle famiglie che ne fanno richiesta. Non saranno per tutti ma, comunque, serviranno per raggiungere una platea più ampia di studenti. E’ chiaro quindi che la didattica online non si fermerà alla prima settimana del mese di giugno. Il ritorno in classe è previsto per settembre. Ma anche a settembre si potrebbe ripartire con la didattica online ma a targhe alterne. Gli istituti scolastici italiani non possono garantire la presenza degli studenti ad oltre un metro di distanza l’uno dall’altro. Anzi, si parla ancora di classi pollaio dove vengono accolti fino a 30 ragazzi per aula. La ministra all’istruzione Azzolina lavora al nodo del sovraffollamento delle scuole da tempo: un problema insostenibile in condizioni normali, impossibile in tempi di pandemia. In queste condizioni la scuola non può certo riaprire. Le strade al vaglio della task force sono diverse: adeguare le strutture o fare in modo che gli studenti non creino assembramenti. Resta fermo l’obbligo di utilizzare misure di protezione per tutti: dagli studenti ai docenti fino al dirigente e al personale addetto alle segreterie, alla pulizia e ai laboratori. Quindi si entrerà a scuola dotati di mascherine, innanzitutto, e detergente disinfettante per le mani che dovrà essere disponibile all’ingresso e nei corridoi durante la giornata scolastica. Il disinfettante verrà fornito dalla scuola, che dovrà provvedere anche all’acquisto di detersivi disinfettanti specifici per sanificare puntualmente i locali.