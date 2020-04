Covid-19, medici e infermieri rinunciano ai 100 euro in busta paga e li donano al Cotugno

NAPOLI – In questo periodo di emergenza sono chiamati gli angeli dai camici bianchi, ma non sono solo questo pur di salvare vite sono disposti a svolgere orari di lavoro massacranti e se questo non dovesse bastare eccoli scendere in campo con donazioni.

I medici e gli infermieri dell’Ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno hanno chiesto di rinunciare ai 100 euro in più in busta paga previsti dal Decreto Cura del Governo per chi ha lavorato durante l’emergenza del Coronavirus per “donarli al nostro ospedale per l’acquisto di mascherine, guanti e tute protettive“. Tramite una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, gli operatori sanitari hanno poi spiegato le ragioni di questa scelta. “Bisogna tutelare prima di tutto la salute dei lavoratori per consentire loro di continuare ad assistere gli ammalati”. Ieri, la Cgil Fp ha inviato una nota ai vertici dell’azienda ospedaliera con l’elenco dei primi 35 dipendenti che hanno rinunciato al bonus dei 100 euro ciascuno, che verranno donati all’Ao dei Colli.

