Crisi coronavirus, anche Maradona si riduce lo stipendio: “Sosteniamo il nostro mondo”

ARGENTINA – Diego Armando Maradona, attualmente tecnico del Gimnasia La Plata, è pronto a ridursi lo stipendio e come simbolo del calcio argentino si è proposto all’Assocalciatori del suo Paese come intermediario con le società per trovare una soluzione condivisa alla crisi dovuta al coronavirus.

”È stato uno dei primi a dire che se è necessario rivedere il suo stipendio di tenerlo in conto perché era disposto a farlo -ha spiegato il presidente del Gimnasia, Gabriel Pellegrino, ai microfoni di ‘Cielo Sports’-. Parliamo di una persona che non sta pensando alla fine del mese, ai soldi, a niente solo a lavorare e togliere il Gimnasia dalla condizione in cui si trova”.

Da parte sua Maradona ha sottolineato come “sono i calciatori che muovono il nostro mondo, senza di loro sarebbe una giostra vuota che nessuno guarderebbe. Molti ragazzi si sono fatti male, sono stati sfortunati ma non hanno smesso di metterci la faccia per i loro club ed è il momento di sostenerli, di garantire i loro stipendi. Non tutte le situazioni sono uguali e dovremo prendere esempio dalla Germania: i giocatori che hanno avuto la fortuna di guadagnare un sacco di soldi durante la loro carriera, oggi dovrebbero costituire un fondo comune per aiutare i ragazzi delle serie inferiori. E lo stesso noi allenatori”, ha detto a ‘Infobae’.