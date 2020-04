“Da due mesi chiusi, non mi fanno lavorare”: chef minaccia di darsi fuoco

FROSINONE – Attimi di panico a Frosinone: lo chef Panzini ha minacciato di darsi fuoco e bruciare il proprio locale. L’uomo si è posto dinanzi al proprio locale, l’Osteria Panzini, sito in piazzale della Neve, dicendo di volersi togliere la vita. La motivazione deriva dalla drammatica situazione in cui versa gran parte del popolo italiano a causa dell’emergenza Coronavirus: la chiusura di tante attività durante il lockdown e la mancanza di aiuti efficienti per garantire entrate ai gestori dei locali, stanno creando una forte crisi nel campo nell’imprenditoria. Tanti sono quelli che annunciano di non aver ricevuto sussidi dal Governo e di essere costretti a pagare tutte le spese senza percepire alcun guadagno.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco per cercare di evitare che la situazione degenerasse. Fortunatamente l’uomo, titolare di un ristorante molto noto, è riuscito a calmarsi. Ai giornalisti fuori dal locale ha dichiarato: «Da due mesi l’attività è chiusa, non siamo stati tutelati e non abbiamo percepito un centesimo. Stamattina ho sbroccato e chiedo scusa a tutti. Ma non si può andare avanti solo con le promesse. Almeno dessero la cassa integrazione ai miei dipendenti».

Il ristoratore è conosciuto anche per la sua attività nel sociale: più volte si è preoccupato di portare da mangiare a centri di accoglienza e a persone che glielo chiedono.

