Da Melito ad Acerra per comprare mangime alle galline: scatta la multa

ACERRA – Continuano senza sosta le operazioni di controllo degli agenti della Polizia municipale di Acerra sul territorio cittadino in applicazione delle eccezionali misure tese a contenere la diffusione del contagio e per verificare il rispetto delle norme. Nella giornata di oggi organizzati 5 posti di blocco della Polizia municipale in città, nella sola mattinata risultano essere 25 le persone che sono state multate. Si tratta di persone fermate della Polizia municipale senza una giustificata motivazione per circolare in strada.

Tra i multati dei giorni scorsi anche un residente nel Comune di Melito che ha dichiarato agli agenti che lo avevano fermato e multato di essere ad Acerra per acquistare granaglie e semi per gli animali da cortile.

Nel complesso su tutto il territorio comunale dall’inizio dei controlli per arginare il diffondersi della pandemia, gli agenti del Comando della Polizia municipale di Acerra hanno denunciato o sanzionato più di 340 persone, perché si trovavano in strada senza “comprovate esigenze”, 13 i titolari di esercizi commerciali denunciati per mancato rispetto delle misure sul contenimento del contagio e 14 invece i titolari di esercizi commerciali sanzionati per violazione delle norme sul commercio.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui