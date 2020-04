Dal 4 maggio mascherine obbligatorie in tutta la Campania. Due gratis a famiglia

CAMPANIA – Da oggi è iniziata distribuzione delle mascherine anti-virus nelle farmacie della Campania. L’annuncio è del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Poste Italiane farà arrivare le mascherine in confezioni da 2 per ogni famiglia, gratuitamente. Entro il 3 maggio completeremo la distribuzione delle mascherine e entro 3-4 maggio diventerà obbligatorio l’uso delle mascherine in Campania”. Il problema di questi mesi è infatti il reperimento delle mascherine, impossibili da trovare sia su Amazon che sugli altri marketplace online (da AliExpress a Banggood) sia nelle farmacie: le poche che hanno mascherine o le terminano subito o le vendono in casi anche verificati dalle forze dell’ordine, a prezzi assurdi, con ricarichi anche del 700 percento.

“Entro inizio mese metteremo in vendita le mascherine nelle tabaccherie ma a prezzo bloccato per evitare le speculazioni” dice il governatore della Campania che parla di “metà maggio” come la data di uscita dall’emergenza. In queste ore – come anticipato da Fanpage.it – la Soresa, società strumentale regionale, sta concludendo la gara per aggiudicare la realizzazione delle mascherine antivirus in tessuto-non-tessuto: 3 milioni di pezzi , pronti 4,5 milioni di euro con appalti rinnovabili fino a luglio 2020.

In questi giorni è stata individuata peraltro proprio in provincia di Napoli una delle fabbriche nazionali militari riconvertite alla realizzazione dei dpi, i dispositivi di protezione individuale: si tratta della ‘Spolette’ di Torre Annunziata, azienda militare impegnata nella realizzazione di elementi per bombe a mano che sarà oggi riconvertita per le mascherine ffp2 ed ffp3 e per le mascherine chirurgiche: in Italia prima della pandemia di Coronavirus non c’era infatti che una o due aziende produttrici di mascherine che erano importate in gran parte dal Nord Europa e dalla Cina.

