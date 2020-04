Dal contante al digitale: a che punto siamo?

Il futuro dei pagamenti è sempre più smart e ben presto sarà possibile lasciare a casa portafogli e borsellino, per fare shopping a mani libere e in tutta sicurezza

Da tempo si parla d’incentivare l’uso del pagamento elettronico e, di recente, il governo ha introdotto addirittura una sorta di lotteria degli scontrini proprio per spingere gli utenti a scegliere i pagamenti digitali al contante. La riforma non è ancora stata attuata ma la strada sembra già segnata, anche se c’è da dire che il nostro paese non è messo male.

Stando al report dell’Osservatorio mobile payment, grazie all’introduzione della normativa europea PSD2, le famiglie italiane usano le carte di credito/debito nel 37% degli acquisti, una crescita del 9% rispetto all’anno precedente per un volume complessivo di 240 miliardi di euro. Il valore medio delle transazioni è sceso a 50 euro, a significare che il sistema è usato anche nei piccoli acquisti quotidiani. Siamo ancora lontani dai paesi nordici, dove circa il 70% delle transazioni sono elettroniche, ma siamo messi meglio di altri paesi, come la Germania, dove l’amore per il contante è maggiore.

Nel nostro paese l’interesse per i metodi di pagamento alternativi al cash è dimostrato dall’esplosione di diversi nuovi sistemi digitali, a partire da carte contactless e dispositivi mobili. Da qualche anno è già possibile fare acquisti online e pagare al ristorante dallo smartphone, sono infatti diverse le applicazioni che permettono di trasformare il nostro telefono in un sistema di pagamento rapido ed efficace. In effetti non è una novità ma una tecnologia già matura, che ha visto il mondo dei casinò online pioniere nell’introduzione dei web cashier, e ormai considerata una forma di pagamento assolutamente sicura. Un sistema che ha visto un incremento del 38% dal 2017.

Guardando al futuro, però, sono tante le tecnologie in sperimentazione e che spingono verso un mondo cashless. Uno degli ultimi Mastercard Innovation Forum di Milano ha visto la presentazione di carte di credito con lettore d’impronta digitale integrato, tavoli di ristorante touch da dove ordinare e pagare, e cancelli della metropolitana con sistema di riconoscimento facciale.

Fonte: Pxhere

Tecnologie già implementate in alcuni paesi, per lo più dell’estremo oriente, che combinano sistemi di crittografia a riconoscimenti biometrici per fare a meno di pin e password:

Un sistema che non richiede di fare login nell’app della banca o di un e-wallet è PayKey . Un’app/tastiera che include un tasto per fare pagamenti, da utente a utente, mentre si chatta su Messenger.

. Un’app/tastiera che include un tasto per fare pagamenti, da utente a utente, mentre si chatta su Messenger. In Australia e Polonia è già disponibile MobeeWave , un’app che trasforma il proprio smartphone in un POS così da poter accettare pagamenti tramite carta e bancomat grazie alla tecnologia NFC.

, un’app che trasforma il proprio smartphone in un POS così da poter accettare pagamenti tramite carta e bancomat grazie alla tecnologia NFC. È già possibile vedere persone che pagano con i propri smartwatch . Adesso, però, anche chi ama i classici orologi in acciaio potrà dotarsi di un cinturino con sensore contactless che sarà in grado di effettuare un pagamento passando il polso sopra qualsiasi moderno pos.

. Adesso, però, anche chi ama i classici orologi in acciaio potrà dotarsi di un cinturino con sensore contactless che sarà in grado di effettuare un pagamento passando il polso sopra qualsiasi moderno pos. Chi vive nel costante timore di dimenticare il PIN non vedrà l’ora di potersi dotare di una carta di credito con lettore d’impronta . Potrà essere utilizzata come una normale carta ma invece di digitare il famigerato codice a 5 cifre basterà fare una leggera pressione con l’indice.

. Potrà essere utilizzata come una normale carta ma invece di digitare il famigerato codice a 5 cifre basterà fare una leggera pressione con l’indice. Ma la vera novità arriva dalla Svezia dove la popolazione mostra di avere la più alta fiducia in tutto ciò che è digitale. Infatti a Stoccolma l’80% dei negozi non accetta contante e, secondo alcune stime, sono circa 3.500 gli svedesi che hanno scelto di farsi impiantare un chip sottopelle. Tecnicamente sono dei dispositivi RFID che contengono i dati personali del soggetto ed emettono un segnale radio. In futuro si pensa che potranno essere utilizzati al posto di documenti identificativi o badge. Ciò permetterà ai soggetti impiantati di entrare nei loro uffici o sui mezzi di trasporto pubblici senza la necessità di mostrare un pass o il biglietto.

Qualunque sia il mezzo di pagamento digitale utilizzato c’è sempre il fattore dei costi di commissione da considerare. In Italia è attualmente l’1,1%, un dato in linea con la media europea dove solo in Spagna si paga lo 0,6%. Un modo per ridurli ci sarebbe, così come hanno fatto colossi come Burger King e Starbucks, utilizzando le criptovalute come sistema intermediario e riducendo i costi delle transazioni allo 0,35%.

