Decreto aprile, Misani: “Aiuti anche per chi lavora in nero”

ITALIA – Il decreto aprile al quale sta lavorando il Governo per affrontare l’emergenza coronavirus “sarà molto consistente a livello di risorse” e potrebbe superare i 25 miliardi. Lo ha detto il vice ministro dell’Economia Antonio Misiani nel corso della trasmissione Circo Massimo secondo quanto riporta una nota dell’emittente. “Credo – ha detto – che andremo oltre i 25 miliardi del decreto marzo. Primo dobbiamo stabilire quello che è necessario e poi quantificheremo”. ” Dal primo aprile – ha detto ancora secondo quanto riporta la nota – sul portale Inps si possono fare le domande per voucher baby sitter, per i permessi retribuiti, i 600 euro. I soldi a lavoratori e famiglie arriveranno nei prossimi giorni, credo sia realistico entro la metà di aprile”. Alla domanda se possa salire a 800 euro il bonus per i lavoratori autonomi ad aprile Misiani ha risposto che è “ragionevole chiedere e ottenere l’aumento della cifra. Lavoriamo per farlo – ha detto – con un minimo di selettività in più”.

“In una condizione di emergenza nazionale, in cui c’è un’epidemia e chiediamo alle famiglie di rimanere a casa, dobbiamo prevedere un sostegno il più universalistico possibile. Dobbiamo dare sicurezza e sostegno a tutti gli italiani che ne hanno bisogno”. Lo ha detto il viceministro all’Economia Antonio Misiani rispondendo a una domanda nel corso della trasmissione Circo Massimo sulla possibilità di dare aiuti anche a chi lavora in nero, secondo quanto riporta una nota dell’emittente. “Il reddito di emergenza – ha detto – ha l’obiettivo di costruire una rete di sostegno universalistica in relazione alle situazioni di bisogno, per chi non ha niente. Stanzieremo tutto quello che è necessario. 600 euro? Vedremo”. Mi auguro – ha detto ancora – che nessuno soffi sul fuoco delle paure. Sarebbe folle e irresponsabile, è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno”.

