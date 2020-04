Dichiarazioni contro i meridionali: Feltri querelato, ODG chiede invio a giudizio disciplinare

NAPOLI – “I meridionali non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori”. A pronunciare queste parole, il direttore di “Libero”, Vittorio Feltri, nel corso della trasmissione “Fuori dal coro”, in onda su Rete 4. “Perché mai dovremmo andarci? A fare i parcheggiatori abusivi?” – aveva rincarato la dose. A dargli corda, anche il conduttore, Mario Giordano: “Eh addirittura, adesso me li fai arrabbiare davvero. No direttore, non puoi dirlo questo”. “E chi se ne frega, si arrabbino – aveva risposto di nuovo Feltri . Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire”. Questo scambio di battute non è passato inosservato a milioni di spettatori e nemmeno all’Avvocato napoletano Angelo Pisani ed al presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Il primo ha annunciato querela in arrivo per Feltri, il secondo ha chiesto ufficialmente alla sede lombarda dell’ODG, cui il direttore di Libero fa capo, di inviare a giudizio disciplinare il giornalista.

LE DICHIARAZIONI DELL’AVVOCATO PISANI:

“Questi soggetti meritano una ‘azione legale’, anche se la giustizia italiana assolve per ‘ignoranza’ i razzisti del web, noi civilmente gli chiediamo il conto ‘salato’ e ne faremo beneficenza, rieducazione , cultura e felicità . Dopo la notizia dello studio americano che ha dimostrato che il virus si rifugia nei coglioni, Feltri ha vomitato tutta la sua ignoranza storica disturbi e disprezzo anche per la professione di giornalista che non corrisponde a tali condotte, meritandosi una nostra azione legale ed una bella richiesta risarcitoria insieme ai suoi complici ed amplificatori di messaggi razzisti, offensivi ed intollerabili”.

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELL’ODG CAMPANIA, OTTAVIO LUCARELLI:

Ringrazio il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimbertii, che ha prontamente inviato al Consiglio di disciplina territoriale il mio esposto con il video che contiene le ultime gravissime dichiarazioni di Feltri contro sei milioni di cittadini della Campania. Video inviatomi da diversi colleghi e da alcuni amici che ringrazio. Nel frattempo mi arrivano notizie di numerose petizioni. Inviatele all’Ordine della Lombardia a Milano al presidente Galimberti.