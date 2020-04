Dramma a Napoli nella notte: poliziotto ucciso mentre sventa un assalto in banca

NAPOLI – Un agente di polizia di 35 anni è morto questa notte, mentre tentava di sventare un furto in una banca.

L’agente in servizio presso il commissariato di Secondigliano, è intervenuto insieme a un collega, in zona Capodichino, in seguito alla segnalazione di un furto in banca.

Arrivati sul posto, la volante è stata speronata violentemente dall’automobile dei banditi, in fuga dopo il colpo: purtroppo, per l’agente di polizia non c’è stato niente da fare, è deceduto a causa del violento impatto, mentre il collega che si trovava con lui sull’auto di pattuglia è rimasto ferito i modi lieve.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Come rivela Il Mattino, il furto in banca è avvenuto in via Abate Minichini. Terribile la dinamica dell’incidente: dopo un breve inseguimento, la polizia ha creato una sorta di posto di blocco in via Calata Capodichino, ma all’alt i malviventi non hanno arrestato la corsa. Un’azione a tenaglia che doveva terminare con gli arresti dei malviventi e che si è conclusa con la fine di un agente di polizia che non ha esitato ad intervenire durante il proprio servizio contro il gruppo di ladri.

foto di repertorio