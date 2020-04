Dramma a Napoli, poliziotto ucciso mentre sventa assalto in banca: arrestati due rapinatori

NAPOLI – Arrestati i due rapinatori, sulle tracce del terzo complice. Una tragedia questa notte ha sconvolto il commissiarato della Polizia di Stato di Secondigliano, con la morte dell’agente Pasquale Apicella.

L’agente è morto mentre era in servizio. Intervenuto, insieme ai colleghi, in zona Capodichino, in seguito alla segnalazione di una rapina in banca, presso un istituto in via Abate Minichini. Arrivati sul posto, però, la volante è stata speronata dall’automobile dei banditi, in fuga dopo il colpo: purtroppo, per l’agente di polizia non c’è stato niente da fare, è deceduto a causa del violento impatto tra le due vetture, mentre il collega che si trovava con lui sull’auto di pattuglia è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Da quanto si apprende, due dei rapinatori, nazionalità rumena, sono stati arrestati, mentre un terzo uomo, anche lui sull’automobile che ha speronato la volante della Polizia di Stato, è invece riuscito a darsi alla fuga; le forze dell’ordine sono sulle sue tracce. I due giovani rom, secondo quando riportato da Il Mattino, sono stati fermati dopo un paio d’ore e sono attualmente ricoverati in ospedale, uno al Cardarelli e uno all’Ospedale del Mare. Continua la caccia per individuare eventuali complici.

LEGGI ANCHE:

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK