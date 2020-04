By Alessandra Chianese

Dramma ad Aversa: muore un 16enne, effettuato il tampone per coronavirus

AVERSA – Tragedia ad Aversa: un ragazzo di 16 anni è deceduto questa mattina. La vittima era residente nella zona Ippodromo: ignote le cause del decesso. E’ stato effettuato il tampone per Coronavirus.

Il giovane aveva alcune patologie, motivo per cui non godeva di ottime condizioni di salute. Un malora ne ha determinato la morte. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 ma non sono riusciti a salvargli la vita.

Dalle prime ricostruzioni, risulta che il giovane avesse sintomi simili a quelli avvertiti dai malati di Covid-19. La sua positività sarà accertata solo dall’esito del tampone eseguito post mortem.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK