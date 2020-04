By redazione

NAPOLI – E’ in gravi condizioni un bimbo di soli 2 anni che ha ingoiato un panetto di hashish che i genitori detenevano in casa. Immediata la corsa al Santobono di Napoli dove il piccolo ha perso conoscenza. Il personale medico sta facendo di tutto per scongiurare la tragedia.

La madre del bambino ha ammesso che il marito consuma e spaccia droga. La famiglia è di Secondigliano.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

