Dramma della solitudine, blindato in casa per il coronavirus: era morto in casa da un mese

TREVISO – Dramma della solitudine a Treviso è stato trovato morto il pensionato Renato Pusceddu, 80 anni, nella propria abitazione in viale delle Nazioni Unite nel quartiere San Paolo.

I vicini non lo vedevano da quattro settimane e hanno deciso di dare l’allarme. A fare la tragica scoperta i vigili del fuoco giunti sul posto allertati dagli operatori di Treviso Emergenza. Il corpo dell’uomo è stato trovato riverso a terra sul pavimento della cucina, era morto da circa un mese. L’ipotesi principale della polizia è che Pusceddu sia morto per cause naturali. L’uomo viveva solo non aveva parenti a Treviso.