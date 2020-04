By redazione

Dramma in Campania, due sorelle trovate morte in casa

AVELLINO – Questa mattina in una casa di in via Provinciale, a pochi metri dal centro cittadino, sono state trovate cadavere una 53enne e la sorella 57enne.

sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino per l’avvio delle indagini. L’allarme era scattato perché alcuni conoscenti non riuscivano più a entrare in contatto con le due donne e avevano quindi avvisato le forze dell’ordine temendo che fosse loro successo qualcosa.

Una delle due era professoressa di musica. L’altra soffriva da tempo di problemi neurologici ed era in cura. Le forze dell’ordine una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di entrambe.

Non è escluso che possa essersi trattato di un doppio suicidio ma ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.