SPARANISE (CE) – Droga, soldi di provenienza illecita ed un arsenale in casa: carabinieri arrestano 51enne. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua (CE), in Sparanise (CE), hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di T.G., cl. 1969, residente a Sparanise. I militari dell’Arma, nel corso di un controllo, atteso il fare sospetto dell’uomo, lo hanno identificato e sottoposto a perquisizione personale, trovandolo in possesso di una dose di cocaina, nonché della somma in contanti pari a € 525,00 in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita a carico dello stesso, ha consentito di rinvenire, occultati all’interno di un mobile del bagno, circa 15 gr di cocaina, 15 gr di sostanza da taglio tipo caffeina e un bilancino di precisione.

Nel corso della perquisizione, inoltre, sono state rinvenute armi e munizioni, appartenute al defunto genitore dell’arrestato, quali, un fucile da caccia automatico cal. 12, un fucile a due canne cal. 12 , una pistola calibro 6, una carabina ad aria compressa, e 16 cartucce calibro 12 contenute in una cartucciera, tutte illegalmente detenute.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

T.G. è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

IMMAGINE DI REPERTORIO