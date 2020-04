Droga, taglierino e 5000 euro di provenienza illecita: arrestato 30enne

By redazione

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un terraneo di via Antonio Toscano dove hanno trovato una persona in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, di 5 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 7 grammi, della somma di 5000 euro, di un bilancino e di un taglierino.

Zakaria Khayali, 30enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

