By Alessandra Chianese

L’uomo era stato recentemente ricoverato per poi essere dimesso a inizio aprile

Emergenza Coronavirus nelle carceri: chiesti i domiciliari per Cutolo

ITALIA – E’ stata presentata un’istanza per la concessione degli arresti domiciliari a Raffaele Cutolo: il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia sta valutando come agire. L’istanza è stata depositata due giorni fa, basata sulle condizioni di salute del boss della Nuova Camorra Organizzata e della sua età, 79 anni: due motivi individuati anche dalla circolare del Dap inviata alle strutture penitenziarie per monitorare le condizioni dei detenuti che presentano patologie gravi ed età superiore ai 70 anni.

Cutolo si trova da anni ristretto al 41 bis nel carcere di Parma; a febbraio, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale della città per problemi respiratori. Dimesso a inizio aprile, è successivamente tornato presso la casa circondariale.

