By Ciro De Liddo

L’uomo è deceduto in seguito ad una grave crisi respiratoria

SALERNITANO – Ennesima vittima del Coronavirus: Vincenzo muore a 59 anni.

Vincenzo Tortora, 59enne di Pagani ma residente da circa 15 anni a Candia, in provincia di Pavia, è morto nella tarda serata di sabato presso l’ospedale di Vigevano.

Il 59enne dopo una prima cura a casa, costretto a recarsi in ospedale, è stato prima ricoverato nella sub intensiva e poi è passato nella terapia intensiva. Nonostante la situazione sembrasse migliorare, l’aggravarsi nuovamente della situazione, lo ha condotto alla morte. A stroncarlo infatti, una violenta crisi respiratoria.

Vincenzo era molto conosciuto in città dove era gestore di un bar in centro. Sia nella città lombarda che nella città nativa, il 59enne era conosciuto per i suoi modi perbene e il suo essere generoso.

