Epidemiologo muore a 38 anni. “Era stanco, studiava il Coronavirus tutto il giorno”

BOLOGNA – Tragedia a Bologna: Andrea Farioli, 38enne, epidemiologo, è stato trovato morto lo scorso giovedì all’interno della sua abitazione. L’uomo è stato stroncato da un malore: era molto noto e apprezzato in ambito professionale. Negli ultimi tempi si era dedicato in maniera molto intensa allo studio del Coronavirus.

Il padre della vittima ha dichiarato di aver sentito telefonicamente il figlio mercoledì scorso. Andrea era molto stressato perché in questo periodo lavorava in reparto dodici ore al giorno sia come epidemiologo, sia come medico del lavoro. Probabilmente, l’estrema stanchezza gli è stata fatale: è stato rinvenuto privo di vita sul letto della propria casa. L’allarme alla polizia è stato lanciato dalla sorella, preoccupata dalla mancata risposta alle sue ripetute chiamate.

L’ordine dei medici di Bologna lo ricorda con questo messaggio: «Negli ultimi giorni Andrea era stanco e l’avevamo più volte sollecitato a ridurre il tempo della sua presenza in servizio, cosa che lui aveva accettato solo parzialmente, perché riteneva essere suo dovere stare con noi ed essere di guida ai medici più giovani della nostra scuola. Non sappiamo quale sia il nostro destino e quindi non abbiamo su questo certezze. Non abbiamo certezze sulle vere cause della morte di Andrea. Credo però che la morte di Andrea presenti, comunque, un legame stretto con la pandemia da coronavirus, non so se direttamente con il virus o con la sua partecipazione alla lotta alla pandemia. Sono, quindi, convinto che debba essere ricordato tra i medici caduti in questa battaglia».

