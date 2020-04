Esulta per la morte di Pasquale Apicella: denunciata

CAGLIARI – Una donna di 52 residente nel cagliaritano aveva esultato sui social per la morte del poliziotto Pasquale Apicella, caduto per aver voluto fermare la fuga di alcuni rapinatori, commentando la notizia del tragico evento con “Ogni tanto una gioia”.

La donna in questione è stata identificata e denunciata per oltraggio ad un corpo politico, amministrativo e Giudiziario dagli agenti della Digos della Questura di Cagliari e della polizia postale.

“Avevo segnalato la vicenda sulla mia pagina facebook e fortunatamente questa donna è stata individuata subito. E’ stato un atto vile e vergognoso, esistono persone che vedono le istituzioni e le forze dell’ordine come dei nemici ma dovrebbero comprendere che i nemici sono ben altri, sono quelli che martorizzano la nostra terra con abusi, soprusi e crimini e non certo chi difende i cittadini da tutto questo. Apicella era uno dei difensori della nostra terra, un eroe, morto in nome della giustizia e della legalità. Per questo oltre alla donna di Cagliari abbiamo denunciato la vicenda di un’altra persona che ha utilizzato i social per offendere il poliziotto morto e le forze dell’ordine ed un filmato in cui vengono offesi i colleghi di Apicella mentre estraggono il corpo dalla vettura ”-sono state le parole del Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

