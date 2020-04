Eurobond, c’è l’accordo. Gualtieri: “Eliminate le condizionalità del MES”

By redazione

BRUXELLES – “Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del MES. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dopo che si è concluso l’Eurogruppo, il consiglio dei ministri finanziari dell’Eurozona.

“L’Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà”. Lo twitta Paolo Gentiloni, commissario per l’Economia.