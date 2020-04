Fase 2, stop delle messe e protesta dei vescovi. Palazzo Chigi: “A lavoro per protocolli di sicurezza”

NAZIONALE – Fase 2, stop delle messe e protesta dei vescovi. Palazzo Chigi: “A lavoro per permettere la loro celebrazione in sicurezza”.

Nella serata di ieri, il presidente Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato il piano per la fase 2 che avrà inizio dal 4 maggio, con una lenta riapertura del paese.

Subito, al termine dell’annuncia, sono partite delle polemiche circa il programma deciso dal Governo. In particolare, i vescovi italiani hanno protestato sul prolungamento dello stop alle funzioni religiose. Infatti, nel decreto era stato annunciato la sola possibilità di celebrare i funerali con la partecipazione di massimo 15 parenti del defunto.

Tale decisione, per la Cei compromette l’esercizio della libertà di culto. L’attacco è stato riportato anche dal quotidiano dei vescovi, l’Avvenire con unì editoriale del direttore Marco Tarquinio. “E’ difficile far capire perché, ovviamente in modo saggio e appropriato, si potrà tornare in fabbriche e in un uffici, entrare in negozi piccoli e grandi di ogni tipo, andare nei parchi e giardini invece non si potrà partecipare alla Messa domenicale – ha spiegato Tarquinio – Una scelta miope e ingiusta”.

In seguito alle polemiche mosse dal mondo cattolico, palazzo Chigi, nella tarda serata di ieri, ha annunciato che nei prossimi giorni saranno elaborati dei protocolli per le messe. Questi consentiranno la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

