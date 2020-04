Ferrara e Cannavaro cuore d’oro: asta per aiutare i bisognosi di Napoli

NAPOLI – Grande successo per il progetto ‘#JeStoVicinoaTe: Uniti per Napoli’, promosso dallo Fondazione Cannavaro Ferrara a favore delle famiglie bisognose di Napoli. Una campagna di aste di memorabilia calcistici il cui ricavato è destinato all’acquisto di beni di prima necessità in collaborazione con associazioni riconosciute sul territorio e già selezionate. E tra i ‘gioielli’ più contesi ce n’è uno targato Diego Armando Maradona.

A donarlo è stato Ciro Ferrara: la maglia che il ‘Pibe’ gli regalò in occasione del suo personale debutto in nazionale nel 1987, indossata dall’ex storico attaccante del Napoli nel match contro l’Italia, valido come amichevole internazionale, del 10 giugno 1987. Il cimelio in poche ore ha raggiunto quota 16mila euro.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui