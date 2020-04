Focolaio all’ospedale di Pozzuoli: altri 10 pazienti positivi al Coronavirus

POZZUOLI – Continua ad aggravarsi la situazione nel reparto di Medicina dell’ospedale di Pozzuoli. Nella notte il numero di contagiati è salito: sono stati accertati almeno 10 pazienti ricoverati che sono risultati positivi al Covid-19. Costoro si aggiungono ai 25 già confermati tra medici, infermieri, OSS e altri due pazienti che si sono ammalati di Coronavirus dopo che è scoppiato il focolaio all’interno della struttura.

Sono stati effettuati tamponi anche alla restante parte del personale sanitario: si è in attesa dei risultati.

Come riporta “Cronaca Flegrea”, è stata aperta un’inchiesta per chiarire come sia avvenuto il contagio. Probabilmente una donna ricoverata presso l’ospedale di Pozzuoli per 4 giorni potrebbe essere la paziente “uno”. Il primo tampone effettuato aveva dato esito negativo ma successivamente è stata dichiarata positiva al Covid-19. Il reparto di Medicina del presidio ospedaliero è stato chiuso per il tempo necessario alla sanificazione ed è subito tornato operativo.

