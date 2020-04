Follia a Napoli: autista Anm aggredito con spinte, schiaffi e sputi

NAPOLI – Follia a Napoli questa mattina: un autista dell’Anm è stato aggredito con spinte, schiaffi e uno sputo in faccia. E’ successo accaduto a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. Vittima dell’aggressione un 37enne, che è stato trasportato all’ospedale Cardarelli per tutti gli accertamenti del caso dopo la ferita all’orecchio riportata ed il soccorso in ambulanza.

Adolfo Vallini del coordinamento del sindacato Usb, ha così commentato l’accaduto: “L’autista della linea 181, prima di giungere allo stazionamento nel piazzale, aveva percorso via Caravaggio notando che un uomo, che non si trovava presso alcuna fermata dell’autobus, gli faceva segno di farlo salire a bordo. Come da regolamento, l’autista non si è potuto fermare ed è stato, successivamente, raggiunto da quell’uomo che lo ha insultato, sputandogli contro e spintonandolo fino a farlo cadere a terra”.