By Antonio Galluccio

Follia a Torino, rivolta in strada contro la polizia che stava arrestando due rapinatori

TORINO – Tensione nel quartiere Aurora, a Torino, dove gli anarchici della casa occupata in corso Giulio Cesare 45 sono scesi in strada per liberare due rapinatori che avevano rubato una collanina a un’anziana.

I fatti sono successi nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile. Gli anarchici, un’ottantina, hanno cercato di liberare i due uomini scagliandosi contro la polizia. Nel frattempo hanno occupato il corso, incitando i residenti alla rivolta. Molte persone, violando il confinamento, sono scese in strada come si vede dalle immagini dei filmati.

I due rapinatori sono stati accompagnati in commissariato e la loro posizione è al vaglio degli investigatori. La zona è presidiata dalle forze dell’ordine che hanno arrestato quattro persone per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (nei momenti di tensioni sette agenti di polizia hanno riportato ferite). Altre tre persone sono state denunciate dalla Digos per resistenza e violenza.

