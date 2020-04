Fratta, minaccia negoziante con una pistola giocattolo e ruba 10 euro e 2 merendine: arrestato

By redazione

FRATTAMINORE – Ha puntato una pistola giocattolo contro la titolare di un emporio di Via Viggiano e si è fatto consegnare 10 euro e due pacchi di merendine. La vittima ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Frattamaggiore che hanno rintracciato il rapinatore pochi minuti dopo.

A finire in manette per rapina aggravata C.I., un 50enne di Sant’Antimo già noto alle forze dell’ordine. Sequestrata la pistola utilizzata, una replica in metallo priva del tappo rosso.

Il 50enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.