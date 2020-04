Frattamaggiore, mamma anziana in ospedale e lei impossibilitata a muoversi: vigili portano viveri e ricambio

FRATTAMAGGIORE – Ricoverata presso l’ospedale, la figlia con difficoltà motorie chiama la polizia locale e la croce rossa per aiutare la mamma. L’emergenza in atto costringe taluni a restare a casa per scelta di rispettare le leggi, altri sono gravati da patologie motorie che impediscono anche di recarsi, per motivi di necessità, da un proprio caro per consegnare viveri o altro. A pagarne maggiormente le conseguenze gli anziani, fascia debole che sono costretti ad affrontare le difficoltà quotidiane con enormi sforzi.

Il caso riguarda una donna di Frattamaggiore a casa con difficoltà motorie e, dall’altro, la mamma ricoverata presso l’ospedale San Giovanni di Dio, entrambe uniche della famiglia e impossibilitate a muoversi. Contatta la polizia locale che con la croce rossa italiana provvedono ad aiutarla consegnandogli viveri e indumenti di ricambio.

La donna ha ringraziato commossa gli uomini e le donne intervenuti . Questo succede in questo periodo critico che si spera di superare subito, un piccolo gesto che testimonia la vicinanza delle istituzioni ai cittadini.

COMUNICATO STAMPA

