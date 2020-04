Frattamaggiore, Pasquetta in “corsa”: fermati e multati dagli agenti della polizia locale

FRATTAMAGGIORE – Il lunedì di pasquetta, visto il bel clima, avevano pensato bene di scendere in strada e darsi a una “corsetta”. Si sono però imbattuti in una pattuglia della polizia locale i cui agenti, diretti personalmente dal comandante Biagio Chiariello e di transito alla zona voltacarrozza e via Siepe nuova, hanno notato i soggetti.

Bloccati e identificati, uno di essi ha cercato di allontanarsi rifiutando di dare i documenti. Gli è andata male però, visto che lo stessa già era noto alle forze di polizia. Tutti sanzionati con relativi verbali per un totale di circa duemilacinquecento euro trasmessi all’ASL e diffida a rientrare a casa, si sono giustificati dicendo che dovevano prepararsi per il pranzo di Pasquetta. La struttura sanitaria ora provvederà a porre in quarantena i responsabili per un totale di 14 giorni.

Altre due persone beccare a “bivaccare” in strada. Un soggetto, invece, era in regola con l’autocertificazione ma privo di copertura assicurativa. Il mezzo è stato sequestrato. Dal comando fanno sapere: “essere beccato per strada non comporta solo una sanzione, ma anche una quarantena obbligatoria di due settimane che, se violata, comporta una denuncia penale a carico del responsabile”.