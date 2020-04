Funerale abusivo nel casertano, interviene la Finanza: multati tutti, pure il prete

By redazione

Intanto in città scatta la polemica: “Abbiamo diritto di salutare i nostri cari”

SANTA MARIA A VICO – Una vicenda che ha scatenato molte polemiche in città quella accaduta a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. In una cappella del cimitero, un prete era intento a benedire una bara che era prossima alla sepoltura, con lui una decina di persone, tutti parenti stretti del defunto.

Non si è fatto in tempo a finire la funzione che è arrivta la Guardia di Finanza e, considerato quello un vero e proprio assembramento, hanno elargito multe a tutti i presenti, compreso il parroco nonostante quest’ultimo avesse dichiarato che tutti i presenti erano muniti di mascherine e stavano rispettando le distanze di sicurezza.

