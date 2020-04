Giallo in provincia: uomo trovato morto in una pozza di sangue

ATRIPALDA (AV) – Giallo in Campania. Un uomo di 55 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue nella sua abitazione di Atripalda, in provincia di Avellino. L’equipe del 118 che sarebbe stata chiamata dai familiari, non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri e i militari della sezione scientifica investigativa dell’Arma.

