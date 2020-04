Giallo sulla morte di Francesco Iovine, mercoledì l’autopsia a Giugliano eseguita dal dottor Municinò

GIUGLIANO – Il caso della morte di Francesco Iovine, avvenuta lo scorso 29 marzo ad Ibiza, in Spagna, è ancora lontano dall’essere dichiarato chiuso. La salma del 30enne, nipote del boss dei casalesi Antonio Iovine detto ‘o ninno, è arrivata in Italia e mercoledì verrà sottoposta ad autopsia nell’obitorio di Giugliano, ad opera del dottor Maurizio Municinò.

Due le versioni – decisamente discordanti – sulla sua scomparsa: per la polizia spagnola il decesso è avvenuto davanti agli appartamenti Fiesta, nei pressi del noto locale Pacha. Francesco, insulino dipendente per un diabete di tipo 1, si era recato al pronto soccorso per un infortunio alla mano. Qui avrebbe avuto uno scatto di ira nei confronti del personale sanitario, che si vide costretto a chiamare le forze dell’ordine. Poi andò di corsa da un amico, urlando aiuto dalla strada, e successivamente ebbe un malore fatale quando erano le 2 della notte tra sabato e domenica. In Italia, invece, la notizia diffusa parlava di decesso in ospedale per crisi respiratoria, come probabile caso di coronavirus covid-19.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sorella della vittima, che alla stampa spagnola ha smentito la versione italiana ribadendo che non si è trattato di una crisi respiratoria e che il decesso è avvenuto per strada: “La sua morte resta ancora un mistero, farò di tutto affinché venga risolto. Francesco aveva iniziato una nuova vita a Ibiza, lontano dal quell’ambiente di camorra da cui, come me, aveva deciso di prendere le distanze”.

In Spagna il corpo di Francesco Iovine è già stato sottoposto ad esame autoptico. Ma ad oggi i risultati non sono ancora stati resi noti. Il secondo esame avverrà a Giugliano, poiché l’istituto diretto dal professore Municinò è l’unico attrezzato in tutta la Campania a fare autopsie su casi di coronavirus covid-19. Sarà questo nuovo esame, con tutta probabilità, a far luce sulla misteriosa morte di Francesco Iovine.