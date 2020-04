By Alessandra Chianese

Giugliano, 36enne algerino arrestato dai carabinieri per rapina ed evasione

VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato Ataf Marzili – 36enne di origini algerine già noto alle forze dell’ordine – in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli.

Il 36enne è stato sorpreso all’interno di una chiesa di Via Staffetta: notata la pattuglia ha provato a fuggire ma è stato immediatamente bloccato.

Da una verifica in banca dati è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina impropria ed evasione.

Il 22 marzo scorso aveva rapinato un connazionale ed era stato fermato da agenti della Questura di Napoli. Fuggito dagli uffici, il 36enne è stato arrestato dai carabinieri e tradotto al carcere di Poggioreale.

