GIUGLIANO – Proseguono le iniziative pubbliche e private a Giugliano a sostegno delle famiglie bisognose durante l’emergenza per l’epidemia di coronavirus covid-19. A porgergli una mano sono le decine di volontari che, divisi in turni di mattina e pomeriggio, ogni giorno al centro comunale di smistamento situato all’istituto Fratelli Maristi distribuiscono pacchi alimentari su indicazione dei servizi sociali.

Il centro procede nella sua attività d’aiuto anche grazie al sostegno dei privati, in tanti si recano in istituto per consegnare generi alimentari di prima necessità e prodotti per l’infanzia. Accanto alle iniziative individuali arrivano anche quelle di corpi di polizia e forze armate: domani infatti ci saranno due diverse donazioni della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano e dal 22° reggimento Radar dell’Aeronautica di Licola.

Ogni giorno il centro distribuisce alimenti ad oltre 50 famiglie che, previa chiamata da parte dei servizi sociali, si recano al centro e ricevono il pacco. Pronte anche iniziative per la Pasqua, con la distribuzione di uova di cioccolata per i bambini in programma venerdì. Fino ad oggi, infine, i volontari hanno anche assistito chi avesse necessità di compilare la domanda per ottenere il bonus spesa che il Comune distribuirà nei prossimi giorni.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui