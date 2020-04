Giugliano, assembramenti in posta: in decine in fila per entrare

L’episodio è accaduto questa mattina a Giugliano. Fuori alla posta in via Primo Maggio, si è creato un assembramento per il ritiro delle pensioni A e B. La denuncia è avvenuta tramite i social.

Nonostante la conferenza stampa, tenutasi ieri, di Giuseppe Conte durante la quale il premier ha ribadito l’importanza del distanziamento sociale anche nella fase 2, molte persone continuano a non rispettare le norme imposte. Questo è l’ennesimo episodio che documenta ciò.

Dal 4 maggio, ci sarà un rallentamento del lockdown. Ci sarà, infatti, una lenta riapertura del paese che avverrà nel rispetto di nuove norme e il rafforzamento delle vecchie regole proprio come la distanza di sicurezza tra le persone.

VIDEO:

❌GIUGLIANO, ASSEMBRAMENTI IN POSTA: IN DECINE IN FILA PER ENTRARELEGGI ➡️ https://bit.ly/35azviD Posted by Il Meridiano News on Monday, April 27, 2020

FONTE VIDEO VALERIA E LUIGI BOSSO SU FACEBOOK

