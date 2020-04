Giugliano, attimi di follia in piazza San Nicola: vetri spaccati alle auto in sosta

GIUGLIANO – Raptus di follia questa mattina in Piazza San Nicola. Un ragazzo di colore è andato in escandescenze ed ha danneggiato delle auto parcheggiate nelle vicinanze. Ha distrutto i vetri delle macchine rompendoli con dei sassi.

Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri e dalla polizia municipale. E’ stato trasportato all’ospedale di Aversa e, da quanto si apprende, erano giorni che dormiva sulla panchina presente sul sagrato della chiesa. Secondo il racconto di alcuni testimoni, giorni fa, alla polizia era stata segnalata la presenza di questo ragazzo; intervenuta sul posto non era riuscita a portarla via. Una pattuglia dei carabinieri riuscì a portarlo all’ospedale di Frattamaggiore ma poi è stato riaccompagnato a Giugliano. Aveva aggredito anche dei ragazzi e pare che questa non sia stata l’unica azione folle commessa: infatti sarebbe lui l’autore di quanto accaduto in via Labriola alcune settimane fa, quando furono danneggiate nella notte tutte le automobili parcheggiate.

Le auto danneggiate sono state rimosse dalla Polizia Municipale, mentre i Carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. A tal fine sono in attesa di visionare le telecamere di videosorveglianza poste nei pressi della piazza. Il ragazzo al momento risulta ricoverato all’ospedale di Aversa.

