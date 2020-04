Giugliano, autolavaggi attivi: da De Car Wash per la sanificazione del veicolo

GIUGLIANO – La richiesta era stata avanzata da Confesercenti al Comune e alle forze dell’ordine, così gli autolavaggi sul territorio di Giugliano hanno potuto riaprire i battenti fornendo anche il servizio di sanificazione del veicolo. Come fa De Car Wash, in via Biagio Riccio 48, da cui ci siamo recati stamattina per comprendere meglio il procedimento anti coronavirus.

Con prodotti specifici, autorizzati con la circolare emessa dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, l’auto viene sottoposta ad un trattamento preliminare di sanificazione per poi essere regolarmente lavata dal personale.

Utilizzando ogni dovuta attenzione, quindi, è possibile far lavare l’auto e garantirsi un abitacolo purificato dalla presenza di microbi nocivi: anche in un periodo di stop forzato per gran parte della popolazione, sono tante le categorie che usano la macchina per lavoro o per le necessità previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri.