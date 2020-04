Clan Mallardo, blitz di Polizia e Finanza a Giugliano: zona blindata, elicottero in volo

GIUGLIANO – Blitz a Varcaturo, zona blindata: è in corso un’operazione che vede coinvolte Questura di Napoli e Guardia di Finanza ai danni del clan Mallardo di Giugliano. Poliziotti e finanzieri, con l’ausilio di un elicottero, sono in azione da stamattina all’alba per diverse perquisizioni a diversi esercizi commerciali e abitazioni private. Nel mirino delle forze dell’ordine un uomo che risulterebbe prestanome per conto del clan in diverse operazioni immobiliari.

In questo momento tutta la zona tra via Ripuaria e via Madonna del Pantano è sotto osservazione. Tra i locali perquisiti anche un centro commerciale. Polizia e Finanza sarebbero anche sulle tracce di altri esponenti del clan. Seguiranno aggiornamenti.

