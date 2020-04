Giugliano, blitz della GdF in un deposito abusivo: ingente sequestro di bombole di gas

GIUGLIANO – Gli uomini della Guardia di Finanza di Giugliano, dopo una capillare attività di investigazione, sono intervenuti in via Madonna del Pantano dove oggi hanno sottoposto a sequestro un deposito di bombole di gas totalmente abusivo.

All’interno del posto, i baschi verdi di Giugliano hanno scoperto e sequestrato bombole per una capacità complessiva di 5000kg e 600kg di GPL.

Tre persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per contrabbando di GPL e frode in commercio.

Le bombole non erano state riempite dai reali proprietari dei recipienti e, cosa ben più grave, erano tutte senza collaudo e quindi pericolose.

L’operazione condotta dai finanzieri, in prosecuzione alle attività già in essere da diverse settimane, si estendeva a Napoli con il sequestro di ulteriori 40 bombole sempre non a norma e con gravi carenze in termini di sicurezza.