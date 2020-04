Giugliano, blitz della Polizia dal barbiere: locale pieno di clienti

By redazione

GIUGLIANO – Stava esercitando la sua professione e teneva aperta la sua barberia e parruccheria nonostante i divieti dettati dal Dpcm. In via Magellano sono intervenuti oggi i poliziotti del locale commissariato che hanno bloccato l’uomo ed alcuni clienti, alcuni già serviti ed altri in attesa di tagliare i capelli.

Il locale della nota barberia è collegato anche ad un parrucchiere da donna, in quel momento le serrande erano parzialmente abbassate per non farsi scoprire.

Il proprietario è stato sanzionato, sanzionati anche i clienti per violazioni dei provvedimenti governativi.

Gli agenti della Polizia hanno scoperto l’attività aperta nel corso dei controlli predisposti per verificare le ottemperanze dei provvedimenti per evitare la diffusione del coronavirus.