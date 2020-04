Come previsto in questa fase di riapertura per i bar, avvenuta da lunedì, è prevista solo consegna a domicilio

GIUGLIANO – Polizia e Municipale in azione per controllare la corretta osservanza delle norme relative alla riapertura dei bar. Pare che alcuni esercenti, infatti, non abbiano ben capito la restrizione che prevede la sola consegna a domicilio e si siano messi a servire caffè all’esterno dei propri locali.

Come infatti previsto in questa fase, partita lunedì, è prevista esclusivamente la consegna a domicilio. Le aperture sono previste dalle ore 7.00 alle 14.00, non sono ammessi assembramenti al di fuori.

Stando ad un primo controllo pare che molti sono gli esercenti che non hanno ben compreso le normative vigenti e in tanti hanno servito caffè all’esterno. Per ora nessuna sanzione ma solo richiami, i controlli continueranno e in caso di recidività partiranno multe e chiusure.

Gli uomini della municipale e gli agenti sono a lavoro su tutto il territorio per evitare contagi e soprattutto preservare la salute dei cittadini.

