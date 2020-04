Giugliano, commerciante cinese citofona ai vicini per distribuire mascherine

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Il Coronavirus soffoca la quotidianità di tutti ed allora, da Giugliano, arriva una notizia che riapre il cuore alla speranza. Almeno in quella nell’umanità. Come riferisce un utente del gruppo Facebook “giuglianesi orgogliosi”, infatti, un negoziante cinese di via Innamorati ha fatto un gradito dono ai vicini di casa. Cinque mascherine per ogni abitazione, questo il gradito regalo ricevuto dai vicini di casa del negoziante. Un modo per essere vicini agli altri, a chi non ha avuto modo di procurarsi il prezioso accessorio, ma anche per stemperare quella tensione relativa a pregiudizi e ad un’ostilità di fondo, che non ha ragione di esistere, nei confronti del popolo cinese, troppo spesso visti come “causa” di questa pandemia.

