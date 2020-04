By Antonio Galluccio

GIUGLIANO – Un servizio di controllo straordinario, nell’ambito delle prescrizioni per il Coronavirus, è in corso in questi minuti a Giugliano.

I militari dell’Arma – guidati dal capitano Andrea Coratza – sono ora in piazza Annunziata dove stanno controllando le auto in transito ed anche le persone di passaggio.

I carabinieri stanno controllando i motivi per cui la gente si trova in strada e se tutti sono provvisti dell’autocertificazione prevista per gli spostamenti.