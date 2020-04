Giugliano, ex sindaco Poziello: “Esentare gli esercenti dal pagamento della Tosap”

GIUGLIANO – Credo che sia assurdo, in questo momento, che i commercianti della città debbano pagare la Tosap per l’occupazione di suolo pubblico con le attività chiuse. Volgarmente, si direbbe “cornuti e mazziati”.

Invito, quindi, il Commissario Prefettizio, certo della sua sensibilità, ad adottare un provvedimento per l’esenzione dal pagamento fino alla ripresa delle attività, valutando nel prosieguo eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per sostenere la riapertura degli esercizi commerciali.

COMUNICATO STAMPA

