Giugliano, grave incidente sulla circumvallazione: Smart si ribalta dopo lo schianto

By Alessandra Chianese

GIUGLIANO – Erano da poco passate le ore 16 quando una Smart di colore nero si è schiantata sullo spartitraffico della circumvallazione esterna e si è ribaltata, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza.

La persona a bordo dell’auto è stata tirata fuori dagli altri automobilisti che transitavano in quel momento in zona. Le condizioni dell’automobilista non sarebbero gravi.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente. Di certo, però, l’asfalto bagnato a causa della forte pioggia che si sta battendo sul territorio ha contribuito a fare perdere il controllo dell’automobile.

Sul posto la circolazione è bloccata in attesa della rimozione del veicolo.

